Nezgoda u Sarajevu: Autom udarila ženu

18.01.2026

12:25

Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену
Foto: ATV BL

Na području opštine Novo Sarajevo juče, 17. januara se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je žena O.M. (42) udarila pješaka M.K. (59) i teško je povrijedila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su naveli da se nezgoda dogodila 17. januara u 7.15.

"Pješaka inicijala M.K. iz Sarajeva, udarila je automobilom folksvagen, žena O.M. iz Sarajeva", naveli su iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Dodali su da se nezgoda u ulici Aleje Lipa bb na području opštine Novo Sarajevo.

"U ovoj nezgodi je teške tjelesne povrede zadobila M.K., koje su joj konstatovane na KUM-e UKC Sarajevo, nakon ukazane ljekarske pomoći, žena je zadržana na daljem liječenju.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Uviđaj je izvršen od strane policijskih službenika Od‌jeljenja za saobraćajne istrage, Sektora uniformisane policije i Od‌jeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku, Sektora kriminalističke policije", istakli su iz MUP-a KS, prenosi Avaz.

