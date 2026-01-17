Pretukao poznanika, pa prijetio njegovoj ženi da ne zove policiju

Izvor:
Kurir
17.01.2026
16:51
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su A. V. (40) iz Subotice zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.
Sumnja se da je on, prije dva dana, ušao u kuću šezdesetogodišnjeg poznanika, više puta ga udario i teško ga povrijedio.
Takođe, A. V. se sumnjiči i da je prijetio supruzi šezdesetogodišnjaka da će je povrijediti ukoliko pozove policiju, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, A. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
