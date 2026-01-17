Logo
Pretukao poznanika, pa prijetio njegovoj ženi da ne zove policiju

Izvor:

Kurir

17.01.2026

16:51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију
Foto: Pexels.com

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su A. V. (40) iz Subotice zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda.

Sumnja se da je on, prije dva dana, ušao u kuću šezdesetogodišnjeg poznanika, više puta ga udario i teško ga povrijedio.

Доктор

Srbija

Bez lijeka prosječni životni vijek 25 godina: Oko 400 oboljelih od cistične fibroze

Takođe, A. V. se sumnjiči i da je prijetio supruzi šezdesetogodišnjaka da će je povrijediti ukoliko pozove policiju, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, A. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

(Kurir)

