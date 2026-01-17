Povrijeđen pješak u saobraćajnoj nesreći: Uviđaj u toku

Pješak je jutros zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sarajevskom naselju Hrasno.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća im je prijavljena oko 7:10 sati, u ulici Aleja Lipa do broja 52.

- Učestvovalo je jedno motorno vozilo i pješak. Pješak je zadobio tjelesne povrede. Trenutno se radi uviđaj. Stepen povreda nemamo još – rečeno je za „Avaz“.