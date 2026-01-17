Logo
Dječak (11) ubio oca koji mu je oduzeo igricu i rekao mu da je vrijeme za spavanje

Izvor:

Telegraf

17.01.2026

11:28

Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање
Foto: pexels

Jedanaestogodišnji dječak iz Pensilvanije ubio je oca nakon što mu je prethodno oduzeta prenosna konzola za igrice Nintendo Switch, prenose danas američki mediji.

Dječaku prijeti optužba za ubistvo nakon pucnjave koja se dogodila 13. januara u porodičnoj kući u mjestu Dankanon.

Kako se navodi, policajci koji su došli nakon dojave pronašli su 42-godišnjeg muškarca mrtvog u krevetu sa prostrelnom ranom na glavi.

Žrtva je navodno pronađena u spavaćoj sobi koju je dijelio sa suprugom, a koja je povezana sa sobom njihovog sina preko ormara.

Vlasti su nakon istrage identifikovale jedanaestogodišnjeg sina kao osumnjičenog za ubistvo.

Policija je navela da su čuli sina kako govori majci: "Ja sam ubio tatu".

Kako se navodi, dječak se naljutio kada mu je otac rekao da je vrijeme za spavanje i oduzeo konzolu Nintendo Switch.

Tagovi:

Ubistvo

igrica

Pensilvanija

