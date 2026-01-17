Logo
Najnovije istraživanje pokazalo da li trudnice smiju koristiti paracetamol

Izvor:

Tanjug

17.01.2026

11:01

Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол
Foto: pexels

Uzimanje paracetamola tokom trudnoće je bezbjedno i nema dokaza da povećava rizik od autizma, ADHD-a i razvojnih problema kod djece, zaključili su stručnjaci koji su sproveli najnovije obimno istraživanje, prenosi danas BBC.

Kako se navodi, ovi nalazi protivrječe kontroverznim tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trampa koji je prošle godine izjavio da paracetamol nije dobar i da trudnice treba da ga svakako izbjegnu.

Šaka tuča

Srbija

Objavljen strašan snimak masovne tuče tinejdžera

Njegove stavove su u to vrijeme kritikovale medicinske organizacije širom svijeta.

Stručnjaci su ukazali da je najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu Lanset, rigorozno i da bi trebalo da okonča debatu o bezbjednosti paracetamola.

Američki zdravstveni zvaničnici, ipak, tvrde da su "mnogi stručnjaci" izrazili zabrinutost zbog njegove upotrebe tokom trudnoće.

Američki predsjednik je šokirao mnoge ljekare širom svijeta kada su on i njegova administracija tvrdili da paracetamol, ili brendirana verzija pod nazivom Tilenol, koji se smatra osnovnim lijekom protiv bolova za trudnice, mogu da budu povezani sa autizmom kod djece, ako se uzimaju tokom trudnoće.

Te tvrdnje dovele su do zabune među ženama i zabrinutosti među zdravstvenim stručnjacima i podstakle najnovije istraživanje.

полиција србија policija srbija

Srbija

Oglasio se otac Milice Asanović čije je tijelo pronađeno pored auto-puta

Studija je obuhvatila 43 relevantna istraživanja o upotrebi paracetamola tokom trudnoće, u kojima su učestvovale stotine hiljada žena.

Posebno su uzeta u obzir ona istraživanja u kojima su upoređene trudnoće tokom kojih je majka uzimala ovaj lijek sa trudnoćama u kojima paracetamol nije korišten.

"Kada smo radili ovu analizu, nismo pronašli nikakve veze i dokaze da paracetamol povećava rizik od autizma", rekla je za BBC vodeća autorka studije Asma Kalil.

Ona je dodala da je poruka jasna i da paracetamol ostaje bezbjedna opcija tokom trudnoće kada se uzima prema uputstvima.

фсб

Svijet

FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

Ovaj zaključak potvrđuje smjernice glavnih medicinskih organizacija u Velikoj Britaniji, SAD i Evropi o bezbjednosti ovog uobičajenog lijeka protiv bolova.

