Koje je najgore doba dana za ispijanje kafe?

Bez obzira da li posežete za svojom omiljenom šoljom kafe čim ustanete iz kreveta ili je to kasnije u toku jutra ili dana, možda bi trebalo da razmislite o vremenskom rasporedu konzumiranja kafe kako biste maksimalno iskoristili njene potencijalne koristi za mentalno i fizičko zdravlje.
Ako pijete kafu odmah poslije doručka, važno je da to uradite kako treba.
Nutricionistkinja Mihaela Klaus napominje da je završetak jutarnjeg obroka svježe skuvanom kafom savršen način da iskoristite njene blagodeti.
- Kafa je snažan metabolički stimulans, ali se najbolje podnosi na pun stomak kako bi se šećer u krvi i hormoni stresa održali pod kontrolom. Da biste je učinili bogatijom hranljivim materijama, dodajte joj malo mlijeka sa proteinima - kaže nutricionistkinja za Real Simple.
Najgore vrijeme za mnoge može biti ispijanje kafe na prazan stomak odmah po ustajanju iz kreveta.
- Pijenje kafe na prazan stomak povećaće hormone stresa u vašem tijelu - kortizol i adrenalin - što vas kasnije može ostaviti iscrpljenim, a takođe i usporiti vaš metabolizam tokom vremena - kaže Klaus.
Nikada nije prerano za pijenje kafe, pojašnjava Klaus, ali samo se pobrinite za to da imate malo proteina u tijelu kako biste održali stabilni nivo šećera u krvi i hormona stresa.
Ako imate problema sa spavanjem ili uspaničenjem, izbjegavajte kofein 12 sati prije spavanja. To znači da, ako vam je obično vrijeme za spavanje u 22:00, posljednju kafu bi, prema pravilu, trebalo da popijete do 10 sati ujutru.
