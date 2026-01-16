Logo
Potvrđena efikasnost iPS ćelija u liječenju raka

SRNA

16.01.2026

16:32

Japanski istraživači saopštili su da je kliničkim ispitivanjem potvrđen određeni nivo efikasnosti liječenja raka korištenjem imunoloških ćelija izvedenih iz indukovanih pluripotentnih matičnih /iPS/ ćelija.

Kliničko ispitivanje obavila je grupa koja uključuje Univerzitet Čiba i istraživački institut Riken, prenio je javni servis NHK.

Istraživači su iz iPS ćelija stvorili vrstu imunoloških ćelija poznatih kao iNKT ćelije. Oni su pacijentima sa rakom glave i vrata, na mjestima kao što su jezik i grlo, davali oko 500 miliona iNKT ćelija.

Istraživači su ispitali veličinu njihovih tumora oko šest sedmica nakon početka kliničkog ispitivanja.

Rezultati pokazuju da je među osam pacijenata progresija tumora kod pet osoba bila relativno potisnuta, dok je kod dvije osobe tumor bio blago umanjen. Jedan pacijent je razvio osip po cijelom tijelu, ali se kasnije povukao.

Istraživači navode da je bezbjednost liječenja potvrđena.

Grupa je ispitala krv dva pacijenta čiji su se tumori smanjili i otkrila da im je imunitet pojačan u poređenju sa periodom prije nego što su podvrgnuti eksperimentalnom tretmanu.

Učesnici studije kažu da iNKT ćelije imaju sposobnost da aktiviraju druge imunološke ćelije.

Motohaši Šiničiro, profesor sa Univerziteta Čiba, kaže da su rezultati značajni za liječenje raka jer ukazuju na perspektivnu upotrebu iPS ćelija, koje mogu da proizvedu velike količine željenih ćelija.

Motohaši je dodao da će grupa nastaviti sa daljim istraživanjima u pravcu praktične primjene.

rak

liječenje

