Ovo je pravi superzačin: Odličan za srce, mozak i raspoloženje

Kakao je jedna od onih namirnica koje stoje na polici i čekaju da se sjetimo da pravimo glazuru za kolač, a zapravo su apsolutni nutricionistički džekpot.

Čisti, gorki kakao je prepun antioksidanata, flavanola i minerala koji rade direktno za srce, mozak, kožu i raspoloženje. Zvuči kao marketing, ali sve je to čista biologija. Problem je samo što većina ljudi kupuje mješavine pune šećera i aditiva, pa na kraju nema nikakav efekat.

Pravi kakao potiče iz Centralne i Južne Amerike, prolazi fermentaciju, sušenje, prženje, mljevenje i presovanje dok se ne dobije čist prah. Tek tada u njemu ostaje ono zbog čega ga zovemo superhranom.

Vitamini, minerali i moćne biljne supstance štite ćelije od oksidativnog stresa. Ako želite rezultat, birajte samo 100 odsto čisti, gorki kakao, po mogućnosti sirov i minimalno obrađen.

Zašto je dobar za srce, mozak i raspoloženje

Flavanoli iz kakaa poboljšavaju protok krvi, regulišu krvni pritisak i smanjuju upale, što znači da direktno rade za vaše srce. Krv bolje cirkuliše, zidovi krvnih sudova postaju otporniji i rizik od ugrušaka se smanjuje. To se automatski preliva i na mozak, pa je koncentracija bolja, fokus stabilniji i mentalna energija jača.

Kakao sadrži feniletilamin i triptofan, jedinjenja koja podstiču lučenje serotonina i endorfina. Zato se osjećaj raspoloženja brzo popravi nakon šolje pravog kakaa. To nije slučajnost nego hemija. Teobromin i teofilin, koji se takođe nalaze u kakau, mogu da olakšaju disanje i korisni su kod simptoma astme.

Kada je riječ o mršavljenju, kakao pomaže da smanjite želju za slatkim i da brže osjetite sitost. Ako je čist i koristite ga umjereno, zaista može biti saveznik u regulisanju tjelesne težine. Tamna čokolada sa visokim procentom kakaa ima sličan efekat, što potvrđuju i istraživanja koja je povezuju sa nižim BMI vrijednostima.

Kako koristiti kakao svaki dan bez opterećenja

Kakao je nevjerovatno jednostavan za upotrebu. Možete ga umiješati u smuti, ubaciti u proteinski šejk, posuti preko voća ili staviti u ovsenu kašu. Odlično funkcioniše u toploj i u hladnoj verziji. Možete ga koristiti u filovima, u tijestima za kolače, u pudinzima ili pitama. Ne možete pogriješiti i uvijek ćete dodati i ukus i nutritivnu vrijednost.

Vodite računa samo o tome kada ga pijete. Kakao sadrži prirodne stimulante, pa nije najbolja ideja uzimati ga kasno uveče ako ste osjetljivi na kofein ili imate problema sa spavanjem. Preporučena dnevna količina je oko 20 grama, što je sasvim dovoljno da podstaknete sve benefite bez pretjerivanja.

Kad se jednom naviknete na čisti kakao, industrijske mješavine će vam d‌jelovati potpuno suvišno. Tek tada se vidi koliko je snažna njegova nutritivna vrijednost i zašto se smatra jednom od najkorisnijih namirnica koje možemo dodati svakodnevnoj ishrani, prenosi Ona.rs.