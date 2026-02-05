Logo
Serija zemljotresa u Albaniji

Kurir

05.02.2026

08:07

Foto: Printskrin/Jutjub

Nekoliko zemljotresa pogodilo je Albaniju nakon prvog koji je bio jačine 4.1 stepen Rihtera, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema dostupnim informacijama, prvi potres dogodio se sinoć oko 20 sati, a nakon njega usledio je novi već oko 23 časa i to jačine 4 stepena Rihtera.

Oba su se dogodila u severnom delu Albanije, kod mesta Baban, prvi na dubini od dva, a drugi na dubini od šest kilometara.

Svijet

Tornado pogodio Krf, odnosio crijepove sa krovova

Nakon toga, usledio je novi zemljotres oko 20 do tri ujutru, jačine 2.9 stepeni Rihtera relativno blizu prva dva, ali nadomak granice sa Grčkom, na dubini od pet kilometara.

Četvrti potres odigrao se oko četiri ujutru i bio je malo južnije od prva tri.

Kako beleže parametri, on je dostigao jačinu 2.8 stepena Rihtera, a epicentar je detektovan na dubini od pet kilometara, prenosi Kurir.

Zemljotres

Albanija

Komentari (0)
