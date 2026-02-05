Logo
Radniku iz BiH se sudi u Irskoj: Tokom renoviranja vlasnici kuće pokazivao intimne dijelove

05.02.2026

07:04

Foto: Unsplash

Okružni sud u Dablinu saslušao je građevinskog radnika iz Bosne i Hercegovine koji se tereti da je tokom izvođenja radova na renoviranju kuće vlasnici objekta pokazao svoje “intimne dijelove”, pogrešno tumačeći njene signale!

Kako prenose irski mediji, riječ je o 56-godišnjem radniku koji u Irskoj živi već 18 godina, bez prethodnih krivičnih djela, nikad osuđivan.

Здравко Чолић

Hronika

Uhapšen muškarac osumnjičen da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Sudija Trejsa Keli predložila je odlaganje suđenje dok se ne izradi izvještaj o procjeni njegovog rizika po druge, kao i da se odredi prijedlog za naknadu štete žrtvi.

Tokom današnje saslušanja moglo se čuti da radnik S.M. (56) pokazao svoje “intimne dijelove” dok je žena sjedila u dnevnoj sobi“. Žrtva je bila šokirana i neko vrijeme nije mogla da napusti prostoriju, ali je na kraju skupila hrabrost da izađe.

Dok je prolazila pored njega u hodniku, on je i dalje bio "otkriven". Branilac Padi Flin potvrdio je da je optuženi priznao krivicu za izlaganje i izazivanje straha i uznemirenosti.

Емануел Макрон 06092025

Svijet

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

Optuženi se nije obraćao sudu

U molbi za blažu kaznu, advokat odbrane naveo je da radnik pati od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i anksioznosti, kao posljedice ratnih trauma koje je doživio tokom građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih.

Advokat je rekao da je na dan incidenta, prošlog juna, radnik bio sa ekipom koja je radila na kući te žene i da je „iz nekog razloga pomislio da postoji neka hemija ili poziv“.

Opisao je to kao jadno opravdanje i krajnje besmislen način uspostavljanja intimnijeg odnosa, ali to se sada ne može promijeniti.

U okviru molbe za ublažavanje kazne, sud je čuo da je radnik napustio kuću nakon sukoba sa majkom oštećene, koja ga je odmah napala, što je samo po sebi bilo „traumatično iskustvo“. Advokat odbrane je dodao da optuženi sada jasno shvata svoju grešku u načinu na koji je postupio prema ženi te da ga je sramota.

Kremlj

Svijet

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

Branilac je zamolio sudiju da uzme u obzir da je ovaj radnik priznao sve pred policijom tokom saslušanja i da je do tog trenutka bio društveno odgovoran i uzoran građanin.

Sudija Keli se složila da je situacija bila šokantna za oštećenu, ali je uzela u obzir da je optuženi preuzeo odgovornost za svoje postupke i priznao krivicu, čime je žrtva pošteđena potrebe da svjedoči na suđenju.

Prema članu 45 Krivičnog zakona (seksualni delikti) iz 2017. godine, ovo krivično djelo se na nivou Okružnog suda kažnjava maksimalnom kaznom zatvora od šest mjeseci. Suđenje je odloženo do maja mjeseca.

