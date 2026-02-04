Logo
Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

Telegraf

04.02.2026

22:59

Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da su u toku pripremni radovi na ponovnom uspostavljanju direktnih razgovora između Evrope i Rusije o ratu u Ukrajini, dodajući da je važno da Evropljani obnove sopstvene kanale komunikacije, ali da Rusija ne pokazuje spremnost za postizanje mirovnog sporazuma time što nastavlja da bombarduje Ukrajinu

"To mora da bude pripremljeno, zato su u toku tehnički razgovori kako bi se to omogućilo", rekao je Makron odgovarajući na pitanje novinara o svom decembarskom pozivu da se obnove pregovori sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše briselski Politiko.

Makron je, tokom posjete poljoprivrednicima u departmanu Gornja Seona, istakao da je važno da Evropljani obnove sopstvene kanale komunikacije sa Rusijom, naglasivši da se pripreme odvijaju na tehničkom nivou.

Kremlj

Svijet

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

On je dodao da eventualni razgovori sa Putinom moraju da budu koordinisani sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i njegovim "ključnim evropskim kolegama", uz naglašavanje uloge takozvane "Koalicije voljnih", koja okuplja zemlje koje podržavaju Ukrajinu.

Francuski predsjednik je, međutim, ocenio da Rusija nastavkom bombardovanja Ukrajine ne pokazuje spremnost za postizanje mirovnog sporazuma.

"Pre svega, danas nastavljamo da podržavamo Ukrajinu, koja je pod bombama, na hladnoći, uz ruske napade na civile i ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je neprihvatljivo i ne pokazuje istinsku volju za pregovore o miru“, rekao je Makron.

(Telegraf)

Emanuel Makron

