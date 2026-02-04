Logo
Large banner

Dodik: Sa Murom o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti

Izvor:

ATV

04.02.2026

21:44

Komentari:

2
Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности
Foto: X / MiloradDodik

Sastanak s kongresmenom Blejkom Murom, potpredsjednikom Republikanske konferencije u Predstavničkom domu, bio je otvoren, sadržajan i obilježen međusobnim razumijevanjem i podudarnim pogledima na ključne političke teme, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Istakao sam da Republika Srpska ne želi više od onoga što joj pripada, ali i ne pristaje na manje. Razgovarali smo o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti, kao i o tome koliko je dobro za naše međusobne odnose što se glas Republike Srpske čuje bez predrasuda i u prošlosti nametnutih narativa - naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da se godinama stvarala lažna slika o nama kao remetilačkom faktoru, iako smo bili i ostali faktor mira i stabilnosti.

Srpskom i američkom narodu zajednička je ljubav prema slobodi i poštovanju tradicionalnih, porodičnih i hrišćanskih vrijednosti - rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić razgovarali su sa kongresmenom Blejkom Murom, te je iskazana zahvalnost za razumijevanje stavova i pozicije Srpske.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи

Republika Srpska

Cvijanović sa američkom kongresmenom: BiH jedina kolonija u Evropi

6 h

0
Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

Republika Srpska

Ko će zaustaviti Dodika? FBiH otpisala "Trojku", uzdaju se u Blanušu

7 h

27
Гласачки листић

Republika Srpska

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

7 h

1
Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

Republika Srpska

Dodik: Sa kongresmenom Andijem Oglesom o statusu Srpske

8 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

22

59

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

22

45

Djevojka biznismena koji je nađen mrtav u potoku ključni svjedok slučaja: Oglasio se i otac

22

39

Košarkašice Leotara osvojile Kup Republike Srpske

22

37

Kabinet predsjednika Crne Gore: Premijer da smijeni odgovorne ili da preuzme odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner