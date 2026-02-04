Dodik: Sa Murom o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti

Sastanak s kongresmenom Blejkom Murom, potpredsjednikom Republikanske konferencije u Predstavničkom domu, bio je otvoren, sadržajan i obilježen međusobnim razumijevanjem i podudarnim pogledima na ključne političke teme, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Istakao sam da Republika Srpska ne želi više od onoga što joj pripada, ali i ne pristaje na manje. Razgovarali smo o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti, kao i o tome koliko je dobro za naše međusobne odnose što se glas Republike Srpske čuje bez predrasuda i u prošlosti nametnutih narativa - naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da se godinama stvarala lažna slika o nama kao remetilačkom faktoru, iako smo bili i ostali faktor mira i stabilnosti.

Srpskom i američkom narodu zajednička je ljubav prema slobodi i poštovanju tradicionalnih, porodičnih i hrišćanskih vrijednosti - rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić razgovarali su sa kongresmenom Blejkom Murom, te je iskazana zahvalnost za razumijevanje stavova i pozicije Srpske.