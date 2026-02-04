Cvijanović sa američkom kongresmenom: BiH jedina kolonija u Evropi

Izvor:
ATV
04.02.2026
20:36
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je tokom susreta sa kongresmenom Polom Gosarom da je BiH jedina kolonija u Evropi.
"Sagovornika sam informisala da je BiH jedina kolonija u Evropi i tipičan projekat izgradnje države - nacije koji je doživio neuspjeh. Istakla sam da je BiH uspostavljena na bazi ravnopravnosti tri naroda, a ne dominacije jednih nad drugima", navela je Cvijanovićeva.
Ona je istakla da je imala dug i veoma sadržajan razgovor sa članom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Polom Gosarom.
"Naglasila sam da od administracije predsjednika Trampa očekujemo podršku da se era nedemokratskog stranog intervencionizma u BiH okonča", objavila je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.
