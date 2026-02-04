Logo
Large banner

Cvijanović sa američkom kongresmenom: BiH jedina kolonija u Evropi

Izvor:

ATV

04.02.2026

20:36

Komentari:

0
Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи
Foto: Instagram

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je tokom susreta sa kongresmenom Polom Gosarom da je BiH jedina kolonija u Evropi.

"Sagovornika sam informisala da je BiH jedina kolonija u Evropi i tipičan projekat izgradnje države - nacije koji je doživio neuspjeh. Istakla sam da je BiH uspostavljena na bazi ravnopravnosti tri naroda, a ne dominacije jednih nad drugima", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je imala dug i veoma sadržajan razgovor sa članom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Polom Gosarom.

"Naglasila sam da od administracije predsjednika Trampa očekujemo podršku da se era nedemokratskog stranog intervencionizma u BiH okonča", objavila je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

Republika Srpska

Ko će zaustaviti Dodika? FBiH otpisala "Trojku", uzdaju se u Blanušu

7 h

27
Гласачки листић

Republika Srpska

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

7 h

1
Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

Republika Srpska

Dodik: Sa kongresmenom Andijem Oglesom o statusu Srpske

8 h

2
Sanja Vulić kongres

Republika Srpska

Vulić: Posjeta Kongresu - snažan utisak i poruke o odgovornosti i zajedništvu

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

22

59

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

22

45

Djevojka biznismena koji je nađen mrtav u potoku ključni svjedok slučaja: Oglasio se i otac

22

39

Košarkašice Leotara osvojile Kup Republike Srpske

22

37

Kabinet predsjednika Crne Gore: Premijer da smijeni odgovorne ili da preuzme odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner