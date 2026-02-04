Dodik: Sa kongresmenom Andijem Oglesom o statusu Srpske

Sadržajan i produktivan sastanak sa kongresmenom Andijem Oglesom. Razgovarali smo o statusu Republike Srpske, koja se nastoji oskrnaviti zloupotrebom i derogiranjem Dejtonskog sporazuma uz podršku demokratske administracije i globalista, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"O zloupotrebi pravosuđa u cilju političke eliminacije demokratski izabranih lidera, o kompromitaciji izbornog procesa i o svim drugim stvarima koje globalisti koriste kako bi se uništio suverenizam. Informisao sam sagovornika i o pokušajima otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve i položaju hrišćana u Federaciji BiH", istakao je Dodik na Iksu.

Istakao je da je izrazio zahvalnost zbog opredjeljenja predsjednika Donalda Trampa da Amerika neće praviti nacije i države na silu.

Sastanku su prisustvovali i v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.