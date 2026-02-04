Logo
Milovan Gagić umjesto Radana Ostojića

04.02.2026

16:02

Милован Гагић в.д. предсједника БОРС-а
Dužnost predsjednika Boračke organizacije od danas će obavljati njen potpredsjednik Milovan Gagić.

Dosadašnji predsjednik BORS-a Radan Ostojić imenovan je za ministra rada i boračko-invalidske zaštite.

Gagić je danas izabran na sjednici Predsjedništva Boračke organizacije, a tu dužnost obavljaće do Skupštine Boračke organizacije na kojoj će biti donesena konačna odluka o predsjedniku Boračke organizacije.

Tagovi:

Radan Ostojić

Milovan Gagić

BORS

Predsjednik BORS-a

