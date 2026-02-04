Milovan Gagić umjesto Radana Ostojića

Izvor:
Agencije
04.02.2026
16:02
Komentari:0
Dužnost predsjednika Boračke organizacije od danas će obavljati njen potpredsjednik Milovan Gagić.
Dosadašnji predsjednik BORS-a Radan Ostojić imenovan je za ministra rada i boračko-invalidske zaštite.
Gagić je danas izabran na sjednici Predsjedništva Boračke organizacije, a tu dužnost obavljaće do Skupštine Boračke organizacije na kojoj će biti donesena konačna odluka o predsjedniku Boračke organizacije.
Republika Srpska
2 d7
Košarka
2 d0
Republika Srpska
2 d0
Republika Srpska
6 d2
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h1
Najnovije
Najčitanije
19
39
19
30
19
20
19
18
19
13
Trenutno na programu