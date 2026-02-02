Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

Prioritet je da se radnici iz Republike Srpske zadrže u Republici Srpskoj, poručeno je to na sastanku Saveza sindikata Srpske sa resornim ministrom. Kažu da se posebna pažnja mora posvetiti pitanju radnika i poboljšanju njihovog statusa.

"Uvećanje dnevnice za rad nedjeljom, da majke sa djecom do 7 godina ne mogu da rade, da jedan radnik ne može da radi sve subote ili sve nedjelje u mjesecu, da ima jedan ili dva dana u vikendu koja može da radi. Od donošenja strategije zaštite na radu, od donošenja centralnog registra povreda na radu, do uvođenja organizovanih preventivnih sistematskih pregleda za sve radnike u Republici Srpskoj", kaže Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Radnici su stvarali i branili Republiku Srpsku tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, a poslije toga su nastavili da rade, poručuje resorni ministar.

"Ovaj segment, segment rada, radnih odnosa mora da bude unaprijeđen, mora da bude podignut na jedan veći nivo, jer bez radnika i njihovog doprinosa, nema ni napretka ni opstanka države", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Penzioneri očekuju da će u ovoj godini doći do vanrednog povećanja penzija u Republici Srpskoj.

"Nadamo se da će i ove godine biti jedno vanredno povećanje naših penzija, pored ovoga redovnog usklađivanja koje je urađeno 1-og januara ove godine.Riječ je bilo i o banjskoj rehabilitaciji, ove godine bi trebalo biti 50% više nego prošle godine i na tome se radi da se obezbjede sredstva na pozicijama budžeta predsjednika republike, predsjednika vlade i budžeta ministarstva rada i boračko invalidske zaštite", rekao je Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

"One naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane onako kako je budžetom planirano, a sve što dodatno budemo mogli sigurno ćemo učiniti prema ovoj kategoriji lica", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Penzioneri su prioritetna kategorija građana koja je dala ogroman doprinos odbrani Republike Srpske, jasan je resorni ministar.

Sastanku je prisustvova i direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić.