Dodik: Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod

Izvor:

SRNA

02.02.2026

16:22

Додик: Српска има право и обавезу да заштити себе и српски народ
Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ

Odličan sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prijateljski razgovor o političkim pitanjima važnim za srpski narod i ekonomskim tokovima koji će Republiku Srpsku i Srbiju učiniti još snažnijim i bližim, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Iskrena razmjena mišljenja o najvažnijim regionalnim i globalnim pitanjima. Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je BiH atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod", naveo je Dodik na Iksu.

Istakao je da je predsjedniku Vučiću prenio utiske o razgovorima koje sam vodio u Izraelu i Mađarskoj i predstojećem odlasku u SAD.

Tagovi:

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

