Dodik: Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod

Izvor:
SRNA
02.02.2026
16:22
Komentari:4
Odličan sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prijateljski razgovor o političkim pitanjima važnim za srpski narod i ekonomskim tokovima koji će Republiku Srpsku i Srbiju učiniti još snažnijim i bližim, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Iskrena razmjena mišljenja o najvažnijim regionalnim i globalnim pitanjima. Informisao sam predsjednika Vučića da je Dejtonski sporazum srušen, da je BiH atrofirala usljed nespremnosti sarajevske politike da poštuje prava Republike Srpske, da su sudovi postali sredstvo odmazde i da Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti sebe i srpski narod", naveo je Dodik na Iksu.
Istakao je da je predsjedniku Vučiću prenio utiske o razgovorima koje sam vodio u Izraelu i Mađarskoj i predstojećem odlasku u SAD.
