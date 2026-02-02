Krš i lom kod Bijeljine: Sudar automobila i cisterne

U Čađavici kod Bijeljine danas, 2. februara dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i cisterna.

Kako navodi infoBijeljina do nezgode je došlo oko 14.40 časova na magistralnom putu Bijeljina – Brčko.

Košarka Ovo je sporno zakucavanje: "Neko će ruku slomiti Bogoljubu Markoviću zbog toga"

Čitaoci InfoBijeljine javljaju da su učestvovali automobil i cisterna.

Za sada nije poznato da li je ko povrijeđen u ovom udesu.

BiH Bošnjački vještaci "oslobađaju" Dudakovića: Nije "sposoban" za suđene za zločine nad Srbima

Na terenu je policija i u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o ovom udesu.

Cisterna se nalazi na magistrali, pa je saobraćaj na ovoj dionici otežan, za sada nije obustavljen.