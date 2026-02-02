Logo
Large banner

Krš i lom kod Bijeljine: Sudar automobila i cisterne

Izvor:

InfoBijeljina

02.02.2026

16:19

Komentari:

0
цистерна удес бијељина
Foto: infoBijeljina

U Čađavici kod Bijeljine danas, 2. februara dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i cisterna.

Kako navodi infoBijeljina do nezgode je došlo oko 14.40 časova na magistralnom putu Bijeljina – Brčko.

закуцавање марковића

Košarka

Ovo je sporno zakucavanje: "Neko će ruku slomiti Bogoljubu Markoviću zbog toga"

Čitaoci InfoBijeljine javljaju da su učestvovali automobil i cisterna.

Za sada nije poznato da li je ko povrijeđen u ovom udesu.

Dudakovic

BiH

Bošnjački vještaci "oslobađaju" Dudakovića: Nije "sposoban" za suđene za zločine nad Srbima

Na terenu je policija i u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o ovom udesu.

Cisterna se nalazi na magistrali, pa je saobraćaj na ovoj dionici otežan, za sada nije obustavljen.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nezgoda

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ови суплементи могу да изазову нуспојаве ако се узимају са кафом

Zdravlje

Ovi suplementi mogu da izazovu nuspojave ako se uzimaju sa kafom

3 h

0
Будимпешта захтијева укидање забране увоза руске нафте и гаса

Svijet

Budimpešta zahtijeva ukidanje zabrane uvoza ruske nafte i gasa

3 h

0
Џефри Епстајн

Srbija

Na Epstajnovoj listi dvije djevojke iz Srbije

3 h

0
Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

Svijet

Nijemci piju sve manje piva, prodaja na najnižem nivou u protekle tri decenije

3 h

0

Više iz rubrike

Које крсне славе славимо у фебруару и које обичаје ваља испоштовати

Društvo

Koje krsne slave slavimo u februaru i koje običaje valja ispoštovati

4 h

0
Сутра претежно облачно и топлије

Društvo

Sutra pretežno oblačno i toplije

5 h

0
За 10 година скоро удвостручен број аутомобила у Српској

Društvo

Za 10 godina skoro udvostručen broj automobila u Srpskoj

8 h

0
Џевад Фушко

Društvo

Neko je za liječenje mladića iz BiH uplatio 64.000 KM

9 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner