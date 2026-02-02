Krš i lom kod Bijeljine: Sudar automobila i cisterne

Izvor:
InfoBijeljina
02.02.2026
16:19
U Čađavici kod Bijeljine danas, 2. februara dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i cisterna.
Kako navodi infoBijeljina do nezgode je došlo oko 14.40 časova na magistralnom putu Bijeljina – Brčko.
Čitaoci InfoBijeljine javljaju da su učestvovali automobil i cisterna.
Za sada nije poznato da li je ko povrijeđen u ovom udesu.
Na terenu je policija i u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o ovom udesu.
Cisterna se nalazi na magistrali, pa je saobraćaj na ovoj dionici otežan, za sada nije obustavljen.
