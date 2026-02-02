Sutra pretežno oblačno i toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima na sjeveru i istoku, a na jugu i zapadu sa povremenom kišom, uz dnevnu temperaturu do 13 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura biće od minus tri do dva, na jugu do šest, u višim predjelima od minus pet stepeni, a dnevna od sedam do 13, u višim krajevima od četiri stepena Celzijusova.

Duvaće umjeren vjetar, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Kneževo i Sokolac minus jedan, Srebrenica i Han Pijesak nula, Bijeljina, Zvornik i Tuzla jedan, Novi Grad dva, Rudo, Srbac, Banjaluka, Gacko, Doboj, Mrkonjić Grad, Bihać i Sarajevo tri, Višegrad, Ribnik, Jajce i Sanski Most četiri, Kalinovik, Prijedor i Bugojno pet, Foča i Livno šest, Bileća i Zenica osam, Trebinje 11 i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.