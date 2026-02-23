Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

Izvor:
Junak 178. vječitog derbija, fudbaler Crvene zvezde Vaslije Kostov danas je jedan od najzanimljivijih mladih igrača u Evropi, a prije manje od godinu u emisiji Na ivici terena, još kao junior, govorio je o ostvarenju sna, debiju za prvi tim kluba iz Ljutice Bogdana.
Kostov je postao najmlađi strijelac u derbiju sa samo 17 godina, devet mjeseci i 11 dana. Rođen je 2008. godine i nadmašio je rekord Andrije Maksimovića.
Krajem prošle sezone, ekipa emisije Na ivici terena bila je na treningu juniore koje vodi Nenad Milijaš i tada nam je skrenuo pažnju na Kostova.
Danas, veliki klubovi otimaju se za ovog plemenitog fudbalera, veliko je pitanje do kada će Crvena zvezda odbijati ponude za njega, a mogao bi ostvariti najveći transfer u istoriji srpskog fudbala.
