Ovako je prije godinu dana govorio rekorder ''vječitog'' derbija; Kostov za Na ivici terena: Nadam se da ću dugo ostati u Zvezdi

ATV

23.02.2026

16:11

0
Ненад Костов
Foto: ATV

Junak 178. vječitog derbija, fudbaler Crvene zvezde Vaslije Kostov danas je jedan od najzanimljivijih mladih igrača u Evropi, a prije manje od godinu u emisiji Na ivici terena, još kao junior, govorio je o ostvarenju sna, debiju za prvi tim kluba iz Ljutice Bogdana.

Kostov je postao najmlađi strijelac u derbiju sa samo 17 godina, devet mjeseci i 11 dana. Rođen je 2008. godine i nadmašio je rekord Andrije Maksimovića.

Krajem prošle sezone, ekipa emisije Na ivici terena bila je na treningu juniore koje vodi Nenad Milijaš i tada nam je skrenuo pažnju na Kostova.

Kako je tada govorio Kostov?

Danas, veliki klubovi otimaju se za ovog plemenitog fudbalera, veliko je pitanje do kada će Crvena zvezda odbijati ponude za njega, a mogao bi ostvariti najveći transfer u istoriji srpskog fudbala.

Link cijele epizode.

FK Crvena zvezda

