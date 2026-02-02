Dodik za "Jerusalim post": Republika Srpska i Izrael pod stalnim pritiskom Evrope

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, tokom dužeg intervjua za Jerusalim post, više puta je povukao paralele između Izraela i Republike Srpske, predstavljajući obe nacije pod stalnim političkim, pravnim i ideološkim pritiskom Evrope i međunarodnih institucija.

Govoreći nakon što je primio nagradu "Žabotinski za slobodu", Dodik je opisao Žabotinskijevu borbu za jevrejsku državnost kao inspiraciju za Srbe, posebno u onome što je rekao da je njihova borba za očuvanje autonomije i nacionalnih prava.

Tvrdio je da učenja povezana sa Žabotinskim ostaju relevantna i danas, posebno kada se prava nacija, po njegovim riječima, guraju u stranu.

Dodik je za Jerusalim post oštro kritikovao ono što je opisao kao rastući antisemitizam u Evropi, izdvajajući Sarajevo i političke institucije bosanskih muslimana.

Naveo je otkazivanje planirane konferencije evropskih rabina u Sarajevu i navodne odluke u vezi sa jevrejskim kulturnim fondovima kao dokaz onoga što je tvrdio da je duboko ukorenjen antisemitizam koji nije povezan sa politikom izraelske vlade.