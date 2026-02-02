Logo
Dodik: Nezavisnost Republike Srpske će odmah priznati 15 zemalja

02.02.2026

13:16

Komentari:

2
Милорад Додик
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u gostovanju na RTRS-u da njegov ključni politički cilj ostaje nezavisna Republika Srpska, koji namjerava ostvariti putem mirnog i legitimnog političkog procesa.

„Moj glavni cilj - nezavisna Republika Srpska nije nestao. Do tog cilja želim doći mirnim političkim sredstvima, koristeći povoljan međunarodni tajming koji se trenutno stvara. Republiku Srpsku će, nakon proglašenja nezavisnosti, odmah priznati 15 država“, izjavio je Dodik.

Komentari (2)
