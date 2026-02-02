Logo
Pad zlata na berzama

02.02.2026

13:13

Пад злата на берзама
Foto: Pixabay

Cijene plemenitih metala i srebra ponovo su pale u poned‌jeljak, jer se rasprodaja plemenitih metala produbila i prelila na berze. Nakon rekordnog rasta, i zlato i srebro su u posljednjih nekoliko trgovačkih dana pali, dok se parabolični rast srušio sam u sebe.

Srebro je jutros palo za osam odsto i palo je za 36 odsto u odnosu na svoj vrhunac od oko 78 dolara, nakon što je preko noći dostiglo najniži nivo nešto iznad 71 dolara.

Zlato je danas palo za pet odsto i palo je za 17 odsto u odnosu na svoj rekord svih vremena dostići prošle sedmice, trgujući se jutros po cijeni od oko 4620 dolara, nakon što je dostiglo najniži nivo od 4398 dolara prije nego što je privuklo neku ponudu.

полиција-Република Српска-пиштољ

Hronika

U Banjaluci oduzeti BMW i "treptač"

Bitkoin se takođe trguje niže oko 76.000 dolara, s vjerovatnom prisilnom prodajom, posebno zbog naglog porasta cijene srebra.

Stvari jednostavno postaju previše uzburkane; ovo je bilo kao kripto tržišta u najgorem izdanju: masovno prepuna i leveridžovana duga opklada, te volatilnost koja se hranila sama sobom jer kreatori tržišta nisu mogli kotirati cijene, ostavljajući likvidnost problemom.

Nivo volatilnosti ostaje povišen, iako od jutros vidimo da se na tržištu vraćaju neke ponude, kao znak da smo možda prošli najgoru opasnost. Iznenađenje bi bilo da ponovo vidimo kretanje kakvo se dogodilo u petak, prenosi "InvestorsChronicle".

