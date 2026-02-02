Logo
Dva giganta žele projekat u Srpskoj vrijedan milijardu KM

ATV

02.02.2026

12:09

Два гиганта желе пројекат у Српској вриједан милијарду КМ

Na tender za projektovanje i izgradnju magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad, koji je raspisala kompanija Sarajevo-gas iz Istočnog Sarajeva, pristigle su dvije ponude – turske firme Vemak Insat i kompanije Konvar, koja predvodi grupu ponuđača iz Srbije i Republike Srpske.

Kako je izjavio direktor Sarajevo-gasa Nedeljko Elek, tender je trenutno u fazi predkvalifikacije, u kojoj se provjerava tehnička dokumentacija, licence i reference prijavljenih firmi, piše "Biznisinfo".

"Sada gledamo tehničku dokumentaciju, licence i ostalo. Kada prođu taj krug, onda ide cijena i dostavljanje finansijske ponude", rekao je Elek.

Ko je turski Vemak Insaat – firma s referencom Turskog toka

Posebnu pažnju privlači ponuda turske kompanije Vemak Insat, koja važi za specijalistu u oblasti gasne i energetske infrastrukture. Riječ je o firmi sa sjedištem u Ankari, koja se bavi izgradnjom magistralnih gasovoda, energetskih mreža, LNG i mjernih stanica, te velikih infrastrukturnih objekata, piše "BiznisInfo.ba".

Vemak se u međunarodnim okvirima posebno ističe činjenicom da je učestvovao na kopnenom dijelu projekta Turski tok – jednog od najznačajnijih gasnih projekata u širem regionu. Iako nije bio glavni izvođač kompletnog projekta, Vemak je radio na određenim segmentima onšor gasovoda u Turskoj, što predstavlja izuzetno snažnu referencu.

Kompanija iza sebe ima i niz projekata u Turskoj i inostranstvu, uključujući radove u zemljama regiona i Bliskog istoka, te se pozicionirala kao ozbiljan međunarodni izvođač u oblasti energetike.

Konvar – regionalni igrač u gasnoj infrastrukturi

Drugi ponuđač je Konvar, kompanija iz Srbije koja predvodi grupu ponuđača iz Srbije i Republike Srpske.

Riječ je o firmi koja se, između ostalog, bavi projektovanjem i izgradnjom gasovoda, energetskih i industrijskih postrojenja, te ima realizovan veći broj projekata u regionu.

Konvar je prisutan na tržištu više decenija i poznat je kao regionalni izvođač infrastrukturnih i energetskih projekata, što ga čini ozbiljnim konkurentom u ovom tenderu.

Jedan od najvećih projekata u BiH

Vrijednost tendera iznosi oko 900 miliona KM bez PDV-a, odnosno više od milijardu KM sa PDV-om, što ovaj projekat svrstava među najveće energetske investicije u cijeloj BiH u posljednjim godinama.

U tenderskoj dokumentaciji navedeno je da je predmet nabavke projektovanje gasovoda, izgradnja kompletne trase te izvođenje svih građevinskih i specijalističkih radova.

Rok za dostavljanje ponuda istekao je 28. januara 2026. godine, a kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža ponuđena cijena.

Gasovod Šepak – Novi Grad u principu prati trasu takozvane Istočne gasne interkonekcije, o kojoj se u Bosni i Hercegovini govori već godinama. Gradnja ovog gasovoda dogovorena je još 2021. godine, kada je najavljeno da će trasa prolaziti kroz Srbiju i BiH, a radovi će se izvoditi na kompletnoj dionici od Šepka do Novog Grada.

Gasovod

Republika Srpska

