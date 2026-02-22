Logo
Senzacija u Kupu Španije! "Kralj" ostao bez krune, Baskonija šokirala Real Madrid!

Izvor:

Agencije

22.02.2026

21:58

Komentari:

0
Košarkaši Baskonije osvojili su španski Kup kralja, pošto su večeras u Valensiji pobijedili madridski Real rezultatom 100:89.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Timoti Luvavu-Kabaro sa 28 poena, dok je Judžin Omoruji dodao 23.

Trent Forest je ima učinak od 22 poena, 11 asistencija i devet skokova. Ujedno, on je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finala.

Što se tiče Madriđana, istakli su se Mario Hezonja i Andrez Feliz, koji su dali po 15 poena.

Baskonija je večerašnjim trijumfom stigla do sedmog trofeja u španskom Kupu kralja.

