Senzacija u Kupu Španije! "Kralj" ostao bez krune, Baskonija šokirala Real Madrid!

22.02.2026
21:58
Košarkaši Baskonije osvojili su španski Kup kralja, pošto su večeras u Valensiji pobijedili madridski Real rezultatom 100:89.
Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Timoti Luvavu-Kabaro sa 28 poena, dok je Judžin Omoruji dodao 23.
Trent Forest je ima učinak od 22 poena, 11 asistencija i devet skokova. Ujedno, on je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finala.
Što se tiče Madriđana, istakli su se Mario Hezonja i Andrez Feliz, koji su dali po 15 poena.
Baskonija je večerašnjim trijumfom stigla do sedmog trofeja u španskom Kupu kralja.
