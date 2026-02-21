Logo
Large banner

Nikola Kalinić za ATV: Da prenesemo dobru energiju na Evroligu

Autor:

Nikola Lučić

21.02.2026

23:23

Komentari:

0
Никола Калинић за АТВ: Да пренесемо добру енергију на Евролигу
Foto: ATV

Nikola Kalinić ponovo je bio jedan od ključnih igrača Crvene zvezde na putu do osvajanja trofeja, a nakon utakmice za ATV poručuje da je osvajanje Kupa u Nišu veliki podstrek za nastavak sezone.

Zvezda je u velikom finalu ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv Mege 106:84.

„Sjajni utisci, uvijek je lijepo igrati u Nišu. Sjajna atmosfera. Važna pobjeda za nas i veliki podstrek za nastavak sezone. Izazovi uvijek dolaze, to nam je posao, nastavljamo odmah za tri dana, igramo protiv Efesa kući. Želimo da prenesemo ovu dobru energiju i osjećaj na tu utakmicu. Treba da se vratimo na pobjednički kolosjek u Evroligi, izgubili smo dvije utakmice. Nadam se da možemo da uđemo u seriju pobjeda i da uđemo u plej-of“, izjavio je Kalinić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Kalinić

kup radivoja koraća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери

Košarka

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

1 h

0
финале купа мирза делибашић борац босна

Košarka

Izviždana himna BiH u Boriku

3 h

0
Зграда са које је пао радник и погинуо у Бањалуци

Banja Luka

Šta se dešava na tržištu nekretnina u Banjaluci

3 h

0
Црвена звезда одбранила трофеј у Купу Радивоја Кораћа

Košarka

Crvena zvezda odbranila trofej u Kupu Radivoja Koraća

3 h

0

Više iz rubrike

Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери

Košarka

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

1 h

0
Најмлађи не одустају од подршке Борцу

Košarka

Najmlađi ne odustaju od podrške Borcu

2 h

0
финале купа мирза делибашић борац босна

Košarka

Izviždana himna BiH u Boriku

3 h

0
Црвена звезда одбранила трофеј у Купу Радивоја Кораћа

Košarka

Crvena zvezda odbranila trofej u Kupu Radivoja Koraća

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

30

Stefan Miljenović za ATV: Sanjao sam ovaj trenutak

23

23

Nikola Kalinić za ATV: Da prenesemo dobru energiju na Evroligu

23

13

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

21

53

Ljekari joj se bore za život: Žena sa metkom u glavi nađena u stanu

21

43

Gosti odjednom propali kroz pod kafane! Devetoro završilo u bolnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner