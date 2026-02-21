Nikola Kalinić za ATV: Da prenesemo dobru energiju na Evroligu

Nikola Kalinić ponovo je bio jedan od ključnih igrača Crvene zvezde na putu do osvajanja trofeja, a nakon utakmice za ATV poručuje da je osvajanje Kupa u Nišu veliki podstrek za nastavak sezone.

Zvezda je u velikom finalu ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv Mege 106:84.

„Sjajni utisci, uvijek je lijepo igrati u Nišu. Sjajna atmosfera. Važna pobjeda za nas i veliki podstrek za nastavak sezone. Izazovi uvijek dolaze, to nam je posao, nastavljamo odmah za tri dana, igramo protiv Efesa kući. Želimo da prenesemo ovu dobru energiju i osjećaj na tu utakmicu. Treba da se vratimo na pobjednički kolosjek u Evroligi, izgubili smo dvije utakmice. Nadam se da možemo da uđemo u seriju pobjeda i da uđemo u plej-of“, izjavio je Kalinić.