Budimir: Od danas pojačano prisustvo policije

Izvor:

SRNA

02.02.2026

12:15

Будимир: Од данас појачано присуство полиције
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir najavio je da će na području u nadležnosti Policijske uprave Zvornik od danas biti pojačano prisustvo policije kako bi bio onemogućen bilo kakav bezbjednosni incident koji bi narušio proces ponavljanja izbora zakazanih u ned‌jelju, 8. februara.

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova postupaće u skladu sa zakonom i planiranim mjerama i radnjama", istakao je Budimir.

Budimir, koji je danas posjetio Policijsku pravu Zvornik, rekao je da je na sastanku sa načelnikom ove uprave Aleksandrom Vasiljevićem zaključeno da je stanje javne bezbjednosti dobro - i po pitanju kriminaliteta i javnog reda i mira.

"Tako će i ostati. Naš zadatak je da omogućimo da birački dan u ned‌jelju prođe bez ikakvih problema. Spriječićemo bilo kakvo narušavanje javnog reda i mira koje bi moglo da omete ovaj demokratski proces koji će se odvijati ponavljanjem izbora", izjavio je Budimir novinarima.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

Žalba zbog antisrpske odluke CIK-a

Sastanku je prisustvovao i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

Centralna izborna komisija BiH poništila je 24. decembra prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Željko Budimir

