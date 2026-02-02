Logo
Large banner

Ostojić: Unaprijediti rad i radne odnose u Srpskoj

Izvor:

ATV

02.02.2026

12:06

Komentari:

0
Радан Остојић
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, u radnoj je posjeti Udruženju penzionera Republike Srpske. Prethodno je ministar Ostojić, razgovarao sa predstavnicima Saveza sindikata Srpske.

Na sastanku je otvoren niz tema u cilju unapređenja položaja radnika. Prioritet je zadržati radnike u Srpskoj, spriječiti nekontrolisani rast cijena, urediti rad nedjeljom, obezbijediti adekvatnu zaštitu na radu, ali i riješiti pitanje niskih kazni za poslodavce koji ne poštuju prava radnika.

"Mi smo u fazi usaglašavanja Memoranduma s Vladom koji će Savez sindikata potpisati gdje želimo da brojna pitanja koja smo već započeli ranije, da ih realizujemo. Moramo zadržati radnike Republike Srpske u Republici Srpskoj, očuvanje radnika je prioritet a da bi to ostvarilo, moramo povećati plate, poboljšati uslove rada", rekao je Goran Stanković predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Париз

Svijet

Demonstranti pocijepali zastavu EU u centru Pariza

Ostojić navodi da segment rada, radnih odnosa mora da bude unaprijeđen.

"Mora sa bude podignut na veći nivo, jer bez radnika, bez njihovog doprinosa u ekonomskom smislu nema ni napretka. Imajući u vidu da je vremena sve manje, morali smo se dotaći tema koje život znače i da razgovaramo o onom što u najskorije vrijeme treba i mora da se rješava", dodao je on.

Podijeli:

Tag:

Radan Ostojić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

Javni konkurs za prijem na Policijsku akademiju za 150 kadeta

9 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Moj cilj je da Srbe odvojim od muslimana koji hoće hegemoniju nad njima

12 h

23
Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву

Republika Srpska

Košarac: Zajedno za održive projekte i čist vazduh u Istočnom Sarajevu

1 d

7
Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

Republika Srpska

Sonja Karadžić Jovičević o slučaju Malić: Zašto je osuđen i ko ga je osudio?

1 d

13

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner