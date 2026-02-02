Ostojić: Unaprijediti rad i radne odnose u Srpskoj

Izvor:
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, u radnoj je posjeti Udruženju penzionera Republike Srpske. Prethodno je ministar Ostojić, razgovarao sa predstavnicima Saveza sindikata Srpske.
Na sastanku je otvoren niz tema u cilju unapređenja položaja radnika. Prioritet je zadržati radnike u Srpskoj, spriječiti nekontrolisani rast cijena, urediti rad nedjeljom, obezbijediti adekvatnu zaštitu na radu, ali i riješiti pitanje niskih kazni za poslodavce koji ne poštuju prava radnika.
"Mi smo u fazi usaglašavanja Memoranduma s Vladom koji će Savez sindikata potpisati gdje želimo da brojna pitanja koja smo već započeli ranije, da ih realizujemo. Moramo zadržati radnike Republike Srpske u Republici Srpskoj, očuvanje radnika je prioritet a da bi to ostvarilo, moramo povećati plate, poboljšati uslove rada", rekao je Goran Stanković predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.
Ostojić navodi da segment rada, radnih odnosa mora da bude unaprijeđen.
"Mora sa bude podignut na veći nivo, jer bez radnika, bez njihovog doprinosa u ekonomskom smislu nema ni napretka. Imajući u vidu da je vremena sve manje, morali smo se dotaći tema koje život znače i da razgovaramo o onom što u najskorije vrijeme treba i mora da se rješava", dodao je on.
