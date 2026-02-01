Košarac: Zajedno za održive projekte i čist vazduh u Istočnom Sarajevu

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, u saradnji sa UNDP-om i gradom Istočno Sarajevo, uspješno je realizovalo projekat izgradnje fotonaponske elektrane snage 124,50 kilovat-pika na zgradi Gradske uprave, rekao je resorni ministar Staša Košarac.

On je naveo da je realizaciju ovog projekta inicirao kao fokal point za Zeleni klimatski fond, uvažavajući potrebu za unapređenjem energetske efikasnosti i bezbjednosti snabdijevanja energijom.

Scena Čekaj da razmislim: Mina Kostić ne zna tablicu množenja, Kasper šokiran pored nje

Košarac je ocijenio da ovaj projekat predstavlja važan korak ka energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, doprinoseći dugoročno uštedama i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

"Zajedničkim djelovanjem i saradnjom sa lokalnim zajednicama i međunarodnim partnerima pokazujemo da su održivi projekti mogući i dostižni", napisao je Košarac na "Instagramu".