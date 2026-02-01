Logo
Stevandić: Srpska garant da se zločini nad Srbima neće ponavljati

01.02.2026

12:58

Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je Republika Srpska garant da se zločini nad srpskim narodom, poput onog koje su ustaše počinile u Drakuliću 1942. godine, više neće ponavljati.

"Nastankom Republike Srpske nastalo je samopoštovanje i počeli smo da prvi put otvoreno govorimo o istini o kojoj smo silom komunističke diktature dugo ćutali" rekao je Stevandić u Drakuliću.

Podsjetio je da je ubijeno više od 2.000 Srba među kojima 551 dijete bez ispaljenog metka, a na tablama je pisalo da su ta djeca umrla, kao da je bila neka epidemija.

"Potpuno sam siguran da ne bi bilo ni Drakulića, ni Jasenovca da je tada bilo Republike Srpske i zato ona mora da postoji da ovakvi zločini ne bi se ponavljali", poručio je Stevandić.

On je naveo da je nad Srbima u Drakuliću i okolnim banjalučkim selima počinje najveći zločin u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u jednom danu.

Srbi se, kaže, moraju da se okrenu jednim prema drugima i da se, njegujući sjećanja, sačuvaju od ponavljanja najružnijih dijelova istorije.

U banjalučkom naselju Drakulić u toku je obilježavanje 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u ovom i selima Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke, 7. februara 1942. godine, kada je u samo jednom danu zvjerski ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dijete.

