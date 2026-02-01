Dodik: Još snažnije da se okupimo oko Republike Srpske

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da srpski narod treba još snažnije da se okupi oko Republike Srpske jer je to njihova domovina i štit.
"Moramo je čuvati da bi ona čuvala nas, naše pretke i naše buduće generacije", naveo je Dodik.
Podsjetio je da je tokom sedmice boravio u posjeti Izraelu, gdje je razgovarao sa najbitnijim ljudima koji danas predstavljaju tu državu.
"Rezultati ove posjete biće vidljivi u narednom periodu", naveo je Dodik na "Iksu".
Dodao je da je u Budimpešti imao sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, te prisustvovao Svetosavskoj akademiji.
