Dodik: Još snažnije da se okupimo oko Republike Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da srpski narod treba još snažnije da se okupi oko Republike Srpske jer je to njihova domovina i štit.

"Moramo je čuvati da bi ona čuvala nas, naše pretke i naše buduće generacije", naveo je Dodik.

Podsjetio je da je tokom sedmice boravio u posjeti Izraelu, gdje je razgovarao sa najbitnijim ljudima koji danas predstavljaju tu državu.

"Rezultati ove posjete biće vidljivi u narednom periodu", naveo je Dodik na "Iksu".

Dodao je da je u Budimpešti imao sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, te prisustvovao Svetosavskoj akademiji.