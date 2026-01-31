Gorica Dodik: Crnadak je Vukan sa Temua

Izvor:
Gorica Dodik, kćerka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, poručila je da je Igor Crnadak "Vukan sa Temua".
Ona je to izjavila reagujući na njegovu izjavu da ima "informacije iz Vašingtona" o sastancima srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović u Americi.
"Kao što rekoh Crnadak je Vukan sa Temua", poručila je uz smijeh Gorica Dodik i dodala:
"Prema njegovim informacijama iz Vašingtona. Jedino ako mu ne javlja provjerene info neki turistički vodič, s obzirom na to da su se njegove 'diplomatske' posjete bazirale isključivo na obilasku znamenitosti zemalja koje je posjećivao".
Kao što rekoh Crnadak je Vukan sa temua. — Gorica (@goricadodik) January 31, 2026
Prema njegovim informacijama iz Vašingtona🤣 jedino ako mu ne javlja provjerene info. neki turistički vodič s obzirom na to da su se njegove “diplomatske” posjete bazirale isključivo na obilasku znamenitosti zemalja koje je posjećivao. pic.twitter.com/VXUKOyHsPR
