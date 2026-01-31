Milorad Dodik iz Budimpešte: Ponosan sam

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti da je ponosan na njihovo partnerstvo i da je uvjeren da će u godinama koje slijede još snažnije povezivati srpski i mađarski narod kroz politiku mira, razvoja i uzajamnog poštovanja.

"Razgovarati sa Orbanom znači biti sa liderom koji razumije da su mir, stabilnost i suverenitet temelj svake ozbiljne države. Naše prijateljstvo nije protokolarno - ono je izgrađeno na međusobnom poštovanju, iskrenosti i zajedničkom pogledu na Evropu budućnosti", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da Mađarska danas pokazuje da je moguće voditi samostalnu politiku uprkos pritiscima, te da je podrška koju Orban uživa među ljudima širom Evrope i u Mađarskoj potvrda da narod prepoznaje snagu i dosljednost.

"Njegova pobjeda na parlamentarnim izborima biće važna ne samo za Mađarsku, već i za sve nas koji vjerujemo u Evropu suverenih naroda", naveo je Dodik na "Iksu".