Logo
Large banner

Milorad Dodik iz Budimpešte: Ponosan sam

Izvor:

ATV

31.01.2026

18:21

Komentari:

1
Додик на састанку с Орбаном
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti da je ponosan na njihovo partnerstvo i da je uvjeren da će u godinama koje slijede još snažnije povezivati srpski i mađarski narod kroz politiku mira, razvoja i uzajamnog poštovanja.

"Razgovarati sa Orbanom znači biti sa liderom koji razumije da su mir, stabilnost i suverenitet temelj svake ozbiljne države. Naše prijateljstvo nije protokolarno - ono je izgrađeno na međusobnom poštovanju, iskrenosti i zajedničkom pogledu na Evropu budućnosti", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da Mađarska danas pokazuje da je moguće voditi samostalnu politiku uprkos pritiscima, te da je podrška koju Orban uživa među ljudima širom Evrope i u Mađarskoj potvrda da narod prepoznaje snagu i dosljednost.

"Njegova pobjeda na parlamentarnim izborima biće važna ne samo za Mađarsku, već i za sve nas koji vjerujemo u Evropu suverenih naroda", naveo je Dodik na "Iksu".

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Viktor Orban

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Делегација Српске на састанку с Орбаном

Republika Srpska

Počeo sastanak Dodika, Trišić Babić i Orbana

6 h

4
Одрон у Фочи

Republika Srpska

Odron kod Foče: Ekspresna reakcija Puteva Republike Srpske, ekipe na terenu

6 h

4
Минић: Брисел направио проблем, превозници морали екстремно да реагују

Republika Srpska

Minić: Brisel napravio problem, prevoznici morali ekstremno da reaguju

6 h

0
Додик: Српска је наш штит и гарант опстанка

Republika Srpska

Dodik: Srpska je naš štit i garant opstanka

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner