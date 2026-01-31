Dodik: Srpska je naš štit i garant opstanka

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je 7. februara 1942. godine izvršen jedan od najmonstruoznijih zločina na tlu Evrope u Drugom svjetskom ratu, kada su ustaške formacije NDH za nekoliko sati zvjerski ubili 2.315 srpskih civila, među kojima je bilo 551 dijete, u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke.

"Ono što najviše boli su d‌jeca, žrtve ustaške bestijalnosti. D‌jeca koja nisu stigla ni da odrastu, ni da zapamte život. Ovaj zločin nije bio rat, nije bila borba vojski, već planski pokolj golorukog naroda, žena, staraca, nejači na kućnom pragu.

Ubijane su majke pred d‌jecom, d‌jeca pred majkama i očevima. Cijele porodice su zbrisane sa lica zemlje samo zato što su bile srpske", istakao je Dodik za Srnu povodom sutrašnjeg obilježavanja 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke koji se dogodio 7. februara 1942. godine.

On je istakao da tog crnog dana nije ugašena jedna vojna formacija, već su pokušali da ugase srpska ognjišta, prezimena i budućnost jednog naroda i stoga to ostaje jedan od crnih datuma u istoriji srpskog naroda na ovim prostorima.

Republika Srpska Kovačević: Krnji Ustavni sud nastavio da donosi antisrpske odluke

Lider SNSD-a je podsjetio da istorija srpskog naroda, nažalost, prepuna ovakvih događaja, ali da je ovaj zločin, u kome su d‌jeca pobijena bez ispaljenog metka, najtragičniji.

"Zločin u Osnovnoj školi `Đura Jakšić` u banjalučkom naselju Šargovac koji su počinili ustaše nad 52 učenika jedan je od najstrašnijih koji je počinjen u Drugom svjetskom ratu. Nevina d‌jeca ubijana su maljevima, sjekirama, noževima... Taj zločin predstavlja simbol stradanja Srba u NDH i dokaz je do kakvih razmjera može dovesti ideologija mržnje kada se pretvori u državni projekat i dobije uniformu i nož", naglasio je Dodik.

Nažalost, dodao je on, od iste ruke i politike srpski narod je nekoliko puta stradao u 20. vijeku, što nikada ne smije biti zaboravljeno, jer da nismo zaboravljali i da smo imali svoju državu ne bi nam se ponavljalo.

"Zaborav je drugo ubistvo žrtava. Svaki pokušaj relativizacije, prećutkivanja ili umanjivanja ovog zločina je udar na dostojanstvo nevino postradalih i na temelj civilizacijskih vrijednosti. Republika Srpska i srpski narod imaju moralnu dužnost da čuvaju kulturu sjećanja na Drakulić, Šargovac, Motike i sva druga mjesta srpskog stradanja. To nije samo pitanje prošlosti, već i opomena za budućnost – da se zlo ne ponovi, da se istina ne prekraja i da se stradanje nevinih nikada ne zaboravi.

Republika Srpska Minić: Vlada će tražiti rješenje za revitalizaciju RiTE "Ugljevik"

Svako prećutkivanje, svako umanjivanje, svaka relativizacija ovog zločina jeste novo poniženje žrtava i udar na samo dostojanstvo čovječanstva. Svako mjesto srpskog stradanja je zavjet da istina ostane jača od zaborava i da žrtve žive u našem pamćenju onako kako su stradale - nevine", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je poslijeratni komunistički režim sve do 1991. godine vješto prikrivao zločin, gradeći ideologiju lažnog "bratstva i jedinstva", na štetu srpskog naroda, onemogućavajući utvrđivanje činjenica o genocidu nad Srbima i njihovim počiniocima.

U prilog tome govori i činjenica, dodao je Dodik, da je istina o ovom zločinu prikrivana i prećutkivana, a tek 1965. godine u Drakuliću je podignut spomenik sa petokrakom i natpisom "žrtvama fašističkog terora", uz umanjen broj žrtava i skrivanje nacionalnosti žrtava i njihovih dželata.

On je podsjetio da je spomenik obnovljen 1991. godine, a u Donjem Drakuliću je izgrađen Spomen-hram Svetog velikomučenika Georgija, osveštan 2009. godine, posvećen žrtvama ovog pokolja.

Dodik je ukazao da je to još jedna potvrda značaja postojanja Republike Srpske, koja nije samo politička činjenica, već garant opstanka, slobode i dostojanstva srpskog naroda na ovim prostorima.

"Republika Srpska je naša domovina i naš štit, i moramo je čuvati da bi ona čuvala nas, naše pretke i naše buduće generacije. Republika Srpska je garant našeg opstanka i našeg postojanja", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.