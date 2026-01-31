Logo
Минић: Влада ће тражити рјешење за ревитализацију РиТЕ "Угљевик"

31.01.2026

15:31

Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да се рјешавање питања Рудника и Термоелектране "Угљевик" одвија договореном динамиком, те нагласио да ће Влада тражити рјешење за ревитализацију овог гиганта.

"Преостало је да се што прије заврши 4,5 километара путног правца, те електромрежа како би могли ући у коп /"Исток два"/ за који знамо да има угља", рекао је Минић у Добоју.

Он је нагласио да ће то сигурно направити континуитет у производњи електричне енергије када је у питању термоелектрана Угљевик.

Џефри Епстајн

Свијет

Ко је Борис Николић из Епстајнових докумената и какве везе има с Гејтсом

"Нама остаје обавеза да тражимо партнере и размишљамо о томе како направити ревитализацију овог гиганта", рекао је Минић.

Он је изразио наду да ће бити направљено трајно рјешење, те указао на велики број запослених рудара и потребу одржавања егзистенције тих породица.

У Угљевику је данас потписан уговор о преносу права на концесију за експлоатацију угља на лежишту "Исток два" са компаније "Комсар енерџи" на РиТЕ "Угљевик".

