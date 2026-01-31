Minić: Vlada će tražiti rješenje za revitalizaciju RiTE "Ugljevik"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se rješavanje pitanja Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik" odvija dogovorenom dinamikom, te naglasio da će Vlada tražiti rješenje za revitalizaciju ovog giganta.

"Preostalo je da se što prije završi 4,5 kilometara putnog pravca, te elektromreža kako bi mogli ući u kop /"Istok dva"/ za koji znamo da ima uglja", rekao je Minić u Doboju.

On je naglasio da će to sigurno napraviti kontinuitet u proizvodnji električne energije kada je u pitanju termoelektrana Ugljevik.

"Nama ostaje obaveza da tražimo partnere i razmišljamo o tome kako napraviti revitalizaciju ovog giganta", rekao je Minić.

On je izrazio nadu da će biti napravljeno trajno rješenje, te ukazao na veliki broj zaposlenih rudara i potrebu održavanja egzistencije tih porodica.

U Ugljeviku je danas potpisan ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" sa kompanije "Komsar enerdži" na RiTE "Ugljevik".