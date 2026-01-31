Logo
Large banner

Minić: Vlada će tražiti rješenje za revitalizaciju RiTE "Ugljevik"

31.01.2026

15:31

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se rješavanje pitanja Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik" odvija dogovorenom dinamikom, te naglasio da će Vlada tražiti rješenje za revitalizaciju ovog giganta.

"Preostalo je da se što prije završi 4,5 kilometara putnog pravca, te elektromreža kako bi mogli ući u kop /"Istok dva"/ za koji znamo da ima uglja", rekao je Minić u Doboju.

On je naglasio da će to sigurno napraviti kontinuitet u proizvodnji električne energije kada je u pitanju termoelektrana Ugljevik.

Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Boris Nikolić iz Epstajnovih dokumenata i kakve veze ima s Gejtsom

"Nama ostaje obaveza da tražimo partnere i razmišljamo o tome kako napraviti revitalizaciju ovog giganta", rekao je Minić.

On je izrazio nadu da će biti napravljeno trajno rješenje, te ukazao na veliki broj zaposlenih rudara i potrebu održavanja egzistencije tih porodica.

U Ugljeviku je danas potpisan ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" sa kompanije "Komsar enerdži" na RiTE "Ugljevik".

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

drva ogrev

Republika Srpska

Decembar donio rekordne rezultate šumarstva

8 h

0
Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра

Republika Srpska

Vranješ: Političko Sarajevo, Šmit i opozicija žele institucionalnu krizu u Srpskoj do oktobra

8 h

3
Министарство послало упутства школама због загађења

Republika Srpska

Ministarstvo poslalo uputstva školama zbog zagađenja

10 h

0
Ђокић: Подршка Владе за проблеме грађана уз рударска поља

Republika Srpska

Đokić: Podrška Vlade za probleme građana uz rudarska polja

10 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner