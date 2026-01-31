Đokić: Podrška Vlade za probleme građana uz rudarska polja

Izvor:
SRNA
31.01.2026
12:59
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je danas podršku Vlade Republike Srpske opštini Ugljevik za rješavanje problema mještana koji se nalaze u zoni rudarskih radova Rudnika i termoelektrane RiTE "Ugljevik".
Đokić je nakon razgovora sa načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem izjavio da je riječ o putnoj komunikaciji koja je ugrožena nakon eksploatacije uglja, te istakao da će javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" raditi hitno, zajedno sa RiTE, na sanaciji puta.
"Treba sanirati i lokalni vodovod, to će opština raditi zajedno sa RiTE, a založiću se da u plan poslovanja `Elektro-Bijeljine` za ovu godinu prioritet bude i izgradnja trafostanice u Ugljeviku kao podstrek za dalji razvoj i urbanizaciju ove opštine", rekao je Đokić novinarima.
On je istakao da svi zajedno treba vrlo odlučno da preduzmu mjere za rješavanje problema građana i poboljšanju uslova života.
Đokić je dodao da se problemi direktno odražavaju na život cjelokupne opštine, posebno na rad lokalne uprave i njene administracije.
Načelnik Ugljevika Dragan Gajić izjavio je nakon sastanka da je ministru predočio stanje u mjesnim zajednicama koje su ugrožene zbog eksploatacije uglja, a riječ je o putnoj komunikaciji, elektromreži, vodovodnoj i telekomunikacionoj mreži i da su dogovorena rješenja.
"Potpisivanje ugovora o koncesiji za RiTE korak je kojim idemo ka boljem rješavanju svih ovih problema", istakao je Gajić.
On je naveo neophodnost izgradnje trafo-stanice u gradskom dijelu Ugljevika, na lokaciji gdje je planirana izgradnja vrtića i stambenih zgrada, te dodao da u Ugljeviku zadnjih sedam godina nije izgrađena nijedna stambena zgrada.
