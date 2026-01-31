Logo
Potpisan ugovor o prenosu koncesije sa "Komsara" na RiTe "Ugljevik"

SRNA

31.01.2026

Потписан уговор о преносу концесије са "Комсара" на РиТе "Угљевик"
Foto: ATV

U Ugljeviku je danas potpisan ugovor o prenosu prava na koncesiju za eksploataciju uglja na ležištu "Istok dva" sa kompanije "Komsar enerdži" na Rudnik i Termoelektranu RiTE "Ugljevik".

Ugovor su potpisali ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u ime Vlade Srpske, predstavnik preduzeća "Komsar enerdži Republika Srpska" Aleksandar Lozo i direktor RiTe "Ugljevik" Žarko Novaković.

Nakon potpisivanja ugovora u zgradi RiTe predviđene su izjave za medije.

685d28b351edc Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Nervoza opozicije najbolji dokaz da zahvaljujući politikama Dodika Srpska ide naprijed

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da bude potpisan ugovor o prenosu prava na koncesiju sa kompanije "Komsar enerdži" na RiTE "Ugljevik", čime su stvoreni uslovi da se radi na planiranju i eksploataciji uglja na lokalitetu "Istok dva".

Ovo je, kako je ranije istaknuto iz RiTE "Ugljevik", važan korak ka stvaranju uslova za dugoročno stabilan i nesmetan rad rudnika.

Koncesiono polje "Istok dva" obezbjeđuje rad termoelektrane narednih više od 20 godina.

RiTE Ugljevik

