Horor u centru grada: Srušila se zgrada

Izvor:

Telegraf

31.01.2026

14:00

Komentari:

4
Foto: Printskrin/Jutjub

Prava drama dogodila se u centru Beograda kada je došlo do urušavanja dijela starog objekta i skele u Ulici Džordža Vašingtona.

U ovom trenutku nema informacija o tome da li ima povrijeđenih lica.

Šerif Konjević (1)

Scena

Popularni folker sve što ima prepisao supruzi

Prema prvim informacijama, uništeno je nekoliko vozila koja su bila parkirana ispred zdanja, a cigle su rasute po trotoaru i dijelu ulice.

U ovom trenutku nema informacija kako je došlo do urušavanja i da li je iko bio u objektu ili ispred kada se incident dogodio.

Komentari (4)
