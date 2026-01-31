Horor u centru grada: Srušila se zgrada

Izvor:
31.01.2026
Prava drama dogodila se u centru Beograda kada je došlo do urušavanja dijela starog objekta i skele u Ulici Džordža Vašingtona.
U ovom trenutku nema informacija o tome da li ima povrijeđenih lica.
Prema prvim informacijama, uništeno je nekoliko vozila koja su bila parkirana ispred zdanja, a cigle su rasute po trotoaru i dijelu ulice.
U ovom trenutku nema informacija kako je došlo do urušavanja i da li je iko bio u objektu ili ispred kada se incident dogodio.
