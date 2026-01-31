Identifikovani osumnjičeni za vandalizam na "Akvani"

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su, preduzimanjem istražnih mjera i radnji, identifikovali dva maloljetnika koja se dovode u vezu sa oštećenjem inventara dječijeg rekreativnog parka "Akvana".

Podsjetimo, u subotu, 24. januara, vodeni park "Akvana" u Banjaluci ponovo se našao na meti vandala, a slučaj je nadležnoj policijskoj stanici prijavljen 26. januara, kada je utvrđeno da su nepoznata lica oštetila navedeni dječiji park.

"O navedenom je odmah obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu 'Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Sve dalje mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.