Tinejdžer krvnički pretučen: Bježao od nasilnika, prolaznici plakali

Novi detalji incidenta kod Tržnog centra "Ušće" potvrđuju da su u fizičkom napadu na osamnaestogodišnjeg mladića učestvovala dvojica nepoznatih napadača.

Incident se dogodio oko 20:20 časova, kada su dva NN lica presrela mladića ispred glavnog ulaza u objekat. Prema nezvaničnim informacijama, napadači su tinejdžera prethodno pratili i upućivali mu prijetnje, da bi potom nasrnuli na njega i zadali mu više udaraca rukama i nogama.

Reakcija obezbijeđenja i svedoka

Nakon zadobijenih povreda, mladić je spas potražio unutar tržnog centra. Krvavi tragovi na platou ispred ulaza i u samom prizemlju uznemirili su brojne posjetioce koji su se u tom trenutku zatekli u kupovini.

Pripadnici obezbjeđenja odmah su priskočili u pomoć povrijeđenom mladiću i zadržali ga do dolaska policije i medicinske ekipe. Djevojke koje su bile u društvu mladića bile su u vidno potresenom stanju, a očevici opisuju scenu kao veoma dramatičnu.

Prve ljekarske prognoze

Iako su povrede lica bile vidljive i praćene krvarenjem, prema posljednjim informacijama, osamnaestogodišnjak je najverovatnije zadobio lake tjelesne povrede. On je transportovan u Urgentni centar radi dalje dijagnostike, ali se nalazi u stabilnom stanju.

Istraga u toku

Policija je preuzela snimke sa nadzornih kamera koje pokrivaju prostor ispred i unutar TC "Ušće". Očekuje se da će ovi snimci biti ključni u prepoznavanju dvojice napadača.

(Telegraf.rs)