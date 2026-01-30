Mužu prerezala vrat dok je ležao na trosjedu: Aleksandri Mirković određen pritvor

Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Aleksandri Mirković (34) iz Sokoca, osumnjičenoj za pokušaj ubistva svog supruga Predraga Mirkovića (36) kome je nožem prerezala vrat!

Zločin se dogodio 27. januara u prizemlju njihove kuće u ulici Mihajla Bjelakovića u Sokocu.

Aleksandri se na teret stavlja da je oko 18.40 časova suprugu nanijela otvorenu ranu vrata, dok je ležao na trosjedu u dnevnoj sobi, usljed čega je izgubio veliku količinu krvi. Nakon zločina osumnjičena je izašla iz kuće i telefonom je pozvala PS Sokolac prijavljujući šta je učinila.

Hronika Užas! Žena pokušala da ubije muža na Sokocu

Kao što je ATV pisao ona je dežurnom policajcu saopštila da je ”zaklala muža”, misleći da je mrtav.

Međutim, po dolasku na lice mjesta policajci su utvrdili da Predrag daje znakove života i hitno prevezen u Bolnicu ”Srbija” u Istočnom Sarajevu gdje je operisan. Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno i nalazi se na intezivnoj njezi na daljem praćenju i liječenju.

Hronika Detalji užasa u Sokocu: Mužu prerezala vrat, pa prijavila da ga je ”zaklala”

Iz suda je saopšteno da je pritvor određen zbog opasnosti da će boravkom na slobodi osumnjičena uticati na svjedoke, te uništiti, sakriti, izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i zbog bojazni da će ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo.