Nakon svadbe letvama i biberom sprejom napali porodicu: Trebinjcima potvrđena optužnica

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv trojice Trebinjaca koji su, nakon svadbenog veselja, provalili u kuću porodice Rade Sušića u trebinjskom naselju Banjevci i napali njega, suprugu i djecu.

Optuženi su Saša Šebek (48), njegov sin Milan Šebek (27) i Željko Vujević (38). Njima se na teret stavlja da su počinili krivična djela nasilničko ponašanje, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i narušavanje nepovredivosti stana. Saša je optužen i za krađu, jer je tokom napada od Radine supruge Nataše Sušić oduzeo mobilni telefon ”redmi” koji je kod njega pronađen prilikom hapšenja.

Svadbeno veselje, pucnjava i rasprava

Sve se odigralo 29. jula 2024. godine, o čemu je ATV detaljno pisao. Kritični dan Saša je ženio sina Milana u svadbenom salonu ”Afrodita” koji se nalazi u blizini kuće Sušića. Tokom slavlja pred salonom se navodno pucalo iz vatrenog oružja što je Sušić prijavio policiji i to je dovelo do rasprave.

Hronika Uznemirujuće: Pretukli porodicu nakon svadbe, nisu poštedjeli ni djecu!

”Nakon verbalne rasprave oko prijave pucnjave iz vatrenog oružja koja se desila ispred svadbenog salona Afrodita, optuženi su došli do Sušićeve kuće. Uz galamu i povike: ”Izađi j... ti majku” počeli su lupati nogama i letvama na ulazna vrata, te bacati kamenje ošetivši roletnu na spavaćoj sobi u kojoj su spavala dva Sušićeva sina, kao i staklo na ulaznim vratima”, navodi se u optužnici.

trebinje tuca1

Bili naoružani letvama i biber sprejom

Galama i buka je probudila troje maloljetne djece i izazvalo im osjećaj straha i ugroženosti. Optuženi su u jednom trenutku razvalili uzlazna vrata i ušli u hodnik, držeći u rukama letve, dok je Vujević imao biber sprej.

Hronika Šebek: Sušić je klještima u glavu udario mog sina, a onda se zaključao u kuću

”Sva trojica su fizički napali Sušića, udarajući ga palicama, nogama i šakama po glavi, stokamu, leđima i nogama. Cijelo vrijeme su galamili, govoreći da će ih sve pobiti. Vujević ih je poprskao biber sprejom zbog čega su Sušiću zasuzile oči, dok je Nataša vrištala i dozivala upomoć, govoreći im da prestanu i pokušavajući pomoći suprugu da istjera osumnjičene”, navodi se u optužnici.

Jedno dijete povrijeđeno, drugo se sakrilo pod krevet, treće povraćalo

Pojašnjava se da je Nataša tada zadobila nekoliko udaraca po tijelu. Njen sin je (2012) zadobio je udarac u ruku, ćerka (2018) se zbog straha sakrila u sobi ispod kreveta, a drugi sin (2016) je počeo povraćati.

”Sušić je uspio izaći ispred kuće i ući u dvorište komšije, tražeći pomoć, dok su ga osumnjičeni cijeli vrijeme udarali palicama po tijelu. Zadobil je lake povrede u vidu razderotivna na glavi, koje su mu ušivene, oguljotine trbuha i podlaktica. Ubrzo je došla patrola policije koja je uhapsila Sašu i Milana Šebeka, dok je Vujević pobjegao automobilom ”BMW” i naknadno je uhapšen”, navodi se u optužnici, koju je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.