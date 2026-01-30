Logo
Bazen smrti usisao dječaka, obdukcija pokazala šokantne detalje

Izvor:

Informer

30.01.2026

17:20

Базен смрти усисао дјечака, обдукција показала шокантне детаље
Foto: Pixabay

U nastavku suđenja povodom utapanja dječaka u bazenu hotela na Zlatiboru, pred sudom su iznijete potresne činjenice, da je dijete imalo podlive i povrede po tijelu, kao i da na dnu bazena nije postojala zaštitna rešetka, zbog čega je dječaka praktično usisala vakum pumpa.

U Višem sudu u Užicu nastavljeno je suđenje Goranu Avramaviću (67) iz Užica, Nikoli Smiljaniću (49) iz Užica i Vesni Krička, koje optužnica tereti da su odgovorni za smrt dječaka V.I. (6) iz Beograda u bazenu jednog hotela na Zlatiboru.

Podsjećamo, dječak V.I. (6) se utopio u bazenu u hotelu Konak na Zlatibor 1. oktobra 2024. godine, oko 21 čas. Ova strašna tragedija se dogodila u dečijem bazenu čija je dubina 24 centimetara i kada ga je u jednom momentu za dno bazena "prikovala" vakum pumpa. U pratnji dječaka je bila njegova baka J.I., koja je tada bila na drugom kraju bazena. Povike žene su čuli prisutni u bazenu za odrasle, koji su odmah pritrčali i pokušali da izvade dijete i jedva ga odvojili od dna bazena. Odmah je došla i hitna pomoć, ali, na žalost, mogli su samo da konstatuju smrt djeteta.

U to vreme na bazenu nisu bili spasioci, a obdukcija je potvrdila da je smrt dječaka nastupila usljed utapanja.

Do sada je održano više ročišta. Na današnjem pretresu branioci optuženih i stručni saradnici postavljali su pitanja vještacima medicinske i građevinske struke. Ono što je činjenica da je dete imalo tri podliva na čelu, povrede na spoljnom dijelu trbuha i da je smrt nastupila usled utapanja, kao i da nije bilo rešetke u bazenu.

Optužena Vesna Krička je bila nekoliko puta odsutna sa ročišta zbog bolesti. Danas na suđenju se pojavila, a na pitanje sudije da li može da prisustvuje suđenju rekla je da može da prisustvuje suđenju, ali ukoliko bude imala jake bolove, ona će izaći. I jedan od njenih branilaca je rekao da je pre suđenja popila tabletu protiv bolova, jer ima jake bolove.

Odbrana je tražila da se saslušaju djed i baba utopljenog dječaka, prenosi Informer.

