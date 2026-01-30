Logo
Kada nas očekuje porast temperatura?

ATV

30.01.2026

17:00

0
Foto: ATV

U BiH se tokom vikenda, odnosno u subotu i ned‌jelju očekuje pretežno oblačno vrijeme, s tim da bi u Bosni mogla pasti slaba kiša, a ponegd‌je u planinama i slab snijeg.

BH.meteo je objavio da se više sunčanog vremena očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

"U ned‌jelju ponegd‌je u Bosni se očekuje slaba kiša ili padanje snijega. Za vikend slične temperature kao u petak ili malo hladnije. U ned‌jelju lokalno umjeren sjeverac i bura, pa će taj dan biti i najhladniji u narednom periodu", navodi BH.meteo.

Od poned‌jeljka, 2. februara se očekuje postepeno razvedravanje, a od utorka, 3. februara slijedi primjetno zatopljenje, pojačan jugo i lokalno padavine.

Луиђи Манђоне

Svijet

"Nasmijani ubica" ipak neće biti pogubljen

"Vrhunac zatopljenja će biti u periodu od srijede, 4. februara do petka, 6. feburara, kada su moguće temperature do oko +20 °C u sjevernim dijelovima Bosne, usljed efekta južnog i jugozapadnog vjetra", dodali su.

Vrijeme će, ističu tih dana biti umjereno do pretežno oblačno uz lokalno kišu i pljuskove.

"Više padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Duvaće umjeren do na udare jak jugo, na planinama uz olujne udare. Uz čestice saharskog pijeska i prašine u zraku, kiša će biti 'prljava'", navode iz BH.meteo.

Kako navode, iznadprosječno toplo vrijeme i južina će sasvim sigurno obilježiti prvu dekadu februara, s obzirom na to da su male šanse za ikakvo ozbiljnije zahlađenje do najmanje sredine februara.

Vremenska prognoza

Republika Srpska

Temperatura

