"Nasmijani ubica" ipak neće biti pogubljen

Si-en-en navodi da je takvu presudu danas donela Margaret Garnet, federalni okružni sudija.

Američka televizija navodi da je ova odluka poraz za federalne tužioce, koji su bili nepokolebljivi u traženju smrtne kazne u ovom slučaju.

Sudija Garnet je takođe presudila da se u proces Manđoneu, poznatom kao "nasmijani ubica", uvedu dokazi pronađeni u njegovom rancu prilikom hapšenja.

Policija je zaplijenila nekoliko predmeta iz Manđoneovog ranca, uključujući pištolj, pun šaržer i crvenu svesku – ključne dokaze za koje vlasti tvrde da ga povezuju s ubistvom Tompsona.

Manđoneovi advokati su se zalagali za to da se dokazi isključe iz suđenja.

Oni su tvrdili da je pretres ranca njihovog klijenta bio nezakonit jer policajci za to još nisu imali nalog, a nije postojala neposredna prijetnja koja bi opravdala pretres bez naloga.