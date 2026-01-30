Broj nezaposlenih u Njemačkoj premašio tri miliona

Broj nezaposlenih u Njemačkoj porastao je u januaru za 177.000 i premašio tri miliona, dok je stopa nezaposlenosti uvećana za 0,4 procentna poena, na 6,6 odsto.

Prema mjesečnim podacima njemačke Savezne agencije za zapošljavanje, u januaru 2026. godine bez posla je bilo 92.000 ljudi više nego u istom mjesecu prošle godine, prenosi Dojče vele.

Svijet Horor u bogatom predgrađu: Roditelji i dvoje djece pronađeni mrtvi

"Na tržištu rada trenutno ima malo dinamike", izjavila je predsjednica BA Andrea Nales, uz napomenu da je rast nezaposlenosti u ovom periodu godine "uobičajena pojava".

Njemačka je još u avgustu 2025. godine prvi put poslije više od deset godina zabilježila broj nezaposlenih koji premašuje tri miliona.