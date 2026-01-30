Glavni pravac politike NATO-a sada je usmjeren ka "neizbježnom sukobu" sa Rusijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

"Ako pažljivo pratimo razvoj strateških doktrina i politika članica NATO-a, onda možemo reći da je usmjeren na pripremu društva, ekonomije, vojne organizacije i infrastrukture za `neizbježan vojni sukob sa Rusijom`", rekao je Gruško novinarima.

Gruško je dodao da Moskva to uzima u obzir prilikom planiranja odbrane.