Logo
Large banner

Gruško: Politika alijanse usmjerena ka "neizbježnom sukobu" sa Moskvom

Izvor:

SRNA

30.01.2026

14:05

Komentari:

0
Грушко: Политика алијансе усмјерена ка "неизбјежном сукобу" са Москвом
Foto: pexels/Lubov Tandit

Glavni pravac politike NATO-a sada je usmjeren ka "neizbježnom sukobu" sa Rusijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

"Ako pažljivo pratimo razvoj strateških doktrina i politika članica NATO-a, onda možemo reći da je usmjeren na pripremu društva, ekonomije, vojne organizacije i infrastrukture za `neizbježan vojni sukob sa Rusijom`", rekao je Gruško novinarima.

Gruško je dodao da Moskva to uzima u obzir prilikom planiranja odbrane.

Podijeli:

Tagovi:

Aleksandar Gruško

Sukob

NATO

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: НАТО у паници, јер нема коме да се жали због Гренланда

Svijet

Zaharova: NATO u panici, jer nema kome da se žali zbog Grenlanda

3 d

0
Пентагон објавио нову Стратегију националне одбране: Европи поручено да се сама брани

Svijet

Pentagon objavio novu Strategiju nacionalne odbrane: Evropi poručeno da se sama brani

1 sedm

1
Данска зове НАТО у помоћ

Svijet

Danska zove NATO u pomoć

1 sedm

0
"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

Svijet

"Grenland otkrio pravi problem NATO-a"

1 sedm

0

Više iz rubrike

Индијски дјечак-пророк види доба велике глади, а једна година мијења све!

Svijet

Indijski dječak-prorok vidi doba velike gladi, a jedna godina mijenja sve!

1 d

0
Захарова: ЕУ и Запад одавно навикли да обмањују

Svijet

Zaharova: EU i Zapad odavno navikli da obmanjuju

1 d

0
Путин ратификовао споразум са Бјелорусијом о заштити грађана од прогона

Svijet

Putin ratifikovao sporazum sa Bjelorusijom o zaštiti građana od progona

1 d

0
ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

Svijet

EU izgubila suverenitet u svim ključnim sferama

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner