Gruško: Politika alijanse usmjerena ka "neizbježnom sukobu" sa Moskvom

Izvor:
SRNA
30.01.2026
14:05
Komentari:0
Glavni pravac politike NATO-a sada je usmjeren ka "neizbježnom sukobu" sa Rusijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.
"Ako pažljivo pratimo razvoj strateških doktrina i politika članica NATO-a, onda možemo reći da je usmjeren na pripremu društva, ekonomije, vojne organizacije i infrastrukture za `neizbježan vojni sukob sa Rusijom`", rekao je Gruško novinarima.
Gruško je dodao da Moskva to uzima u obzir prilikom planiranja odbrane.
