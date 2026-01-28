Logo
Zaharova: NATO u panici, jer nema kome da se žali zbog Grenlanda

Izvor:

Sputnik Srbija

28.01.2026

08:53

Komentari:

0
Unutar NATO-a vlada panika, jer nemaju kome mogu da se požale na postupke Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Grenlandom, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Nastavljaju da plaše Rusijom. Ali ako u tome uopšte ima ikakve, ne logike, već veze sa njihovim bolesnim objašnjenjem, ne može da se shvati zašto se, na primer, tu pominje Kina. To jest, kakvim lasom Kina treba sebi da privuče Grenland? Kako da promeni zakone gravitacije da bi nekako počela da pretenduje na njega?“, upitala je Zaharova.

Ona je napomenula da je to izmišljena priča.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova: Zabrana ruskog gasa je odricanje od slobode

„Svi, naravno, shvatamo da je ovo potpuno izmišljena priča, ali unutar Alijanse vlada panika jer razumiju da je ovo za njih cugcvang, ali kome da se žale? Naučili su ih, njihovo nacionalno zakonodavstvo je izgrađeno tako da se žalbe mogu podnijeti samo unutar NATO-a o onima koji su van NATO-a. A ne postoji odredba o tome kako se žaliti unutar NATO-a na one unutar NATO-a“, zaključila je diplomata.

(sputnik srbija)

Marija Zaharova

NATO

Rusija

Grenland

Small banner