Zaharova o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje: Varvarski zločin Kijeva u danu pregovora

Izvor:
Sputnjik
24.01.2026
19:00
Komentari:0
Kijevski režim i ukrajinska vojska izvršili su varvarski zločin, napavši kola hitne pomoći u danu kada su održani trilateralni Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova povodom ukrajinskog napada na ruski sanitet.
Kako je navela, u ranim jutarnjim satima u Hersonskoj oblasti napadnuto je vozilo hitne pomoći u kojem se, na poziv teškog bolesnika, nalazila medicinska ekipa.
Gubernator regiona Vladimir Saldo je ranije saopštio da su se u kolima nalazile tri osobe i da su svi poginuli.
Zaharova je istakla da Kijev načinio korak u pravcu eskalacije situacije i pokazao neodgovorno ponašanje prema mirovnim naporima za rješenje ukrajinske krize.
- Kijevski režim ne samo da je načinio korak ka eskalaciji situacije, nego je još jednom pokazao svoje pravo, odnosno potpuno neodgovorno, ponašanje prema mirovnim naporima koji su preduzeti ovih dana i nedjelja - navodi se u komenatru Zaharove.
U komentaru se ističe da Moskva osuđuje ciljane napade ukrajinske vojske na civile i zahtjeva od međunarodnih organizacija da daju objektivnu ocjenu zločina.
Na udaru ukrajinskih dronova bilo je i medicinsko osoblje u Zaporoškoj oblasti.
Podsjetimo, u Abu Dabiju danas i u petak su održani trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine za koje su strane ocijenile da su protekle u konstruktivnoj atmosferi.
