Zaharova o ukrajinskim napadima na medicinsko osoblje: Varvarski zločin Kijeva u danu pregovora

Izvor:

Sputnjik

24.01.2026

19:00

Захарова о украјинским нападима на медицинско особље: Варварски злочин Кијева у дану преговора
Foto: Tanjug/AP

Kijevski režim i ukrajinska vojska izvršili su varvarski zločin, napavši kola hitne pomoći u danu kada su održani trilateralni Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova povodom ukrajinskog napada na ruski sanitet.

Kako je navela, u ranim jutarnjim satima u Hersonskoj oblasti napadnuto je vozilo hitne pomoći u kojem se, na poziv teškog bolesnika, nalazila medicinska ekipa.

Gubernator regiona Vladimir Saldo je ranije saopštio da su se u kolima nalazile tri osobe i da su svi poginuli.

Zaharova je istakla da Kijev načinio korak u pravcu eskalacije situacije i pokazao neodgovorno ponašanje prema mirovnim naporima za rješenje ukrajinske krize.

- Kijevski režim ne samo da je načinio korak ka eskalaciji situacije, nego je još jednom pokazao svoje pravo, odnosno potpuno neodgovorno, ponašanje prema mirovnim naporima koji su preduzeti ovih dana i nedjelja - navodi se u komenatru Zaharove.

U komentaru se ističe da Moskva osuđuje ciljane napade ukrajinske vojske na civile i zahtjeva od međunarodnih organizacija da daju objektivnu ocjenu zločina.

Na udaru ukrajinskih dronova bilo je i medicinsko osoblje u Zaporoškoj oblasti.

Podsjetimo, u Abu Dabiju danas i u petak su održani trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine za koje su strane ocijenile da su protekle u konstruktivnoj atmosferi.

Marija Zaharova

